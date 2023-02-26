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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Капитанов Фадей (Федос Федосов)

Отец ребёнка: Капитанов Фёдор мл

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1820

Сын: Капитанов Моисей Фёдоров

Отец ребёнка: Капитанов Фёдор мл

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1837
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