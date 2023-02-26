Денис Трофимов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1740
Дата смерти12.04.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Василий Денисов
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евгения Денисова
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784
Сын: Капитанов Фёдор ст
Мать ребёнка: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786
Сын: Филипп Денисов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1792
Сын: Капитанов Фёдор мл
Мать ребёнка: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1809
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.