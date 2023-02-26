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Денис Трофимов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1740

Дата смерти

12.04.1809

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: ?

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776

Сын: Василий Денисов

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евгения Денисова

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784

Сын: Капитанов Фёдор ст

Мать ребёнка: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786

Сын: Филипп Денисов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1792

Сын: Капитанов Фёдор мл

Мать ребёнка: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1809
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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