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Василий Денисов

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Денис Трофимов

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.10.1796

Жена: Евдокия Прокофиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1796
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
10.10.1798

Дочь: Пелагия Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Прокофиева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1801

Дочь: Ефимия Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Прокофиева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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