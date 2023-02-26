Василий Денисов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Денис Трофимов
Мать: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.10.1796
Жена: Евдокия Прокофиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1796
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
10.10.1798
Дочь: Пелагия Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Прокофиева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1801
Дочь: Ефимия Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Прокофиева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно