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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1776
Сын: Василий Денисов
Отец ребёнка: Денис Трофимов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евгения Денисова
Отец ребёнка: Денис Трофимов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784
Сын: Капитанов Фёдор ст
Отец ребёнка: Денис Трофимов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786
Сын: Филипп Денисов
Отец ребёнка: Денис Трофимов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Капитанов Фёдор мл
Отец ребёнка: Денис Трофимов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.