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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Василий Денисов

Отец ребёнка: Денис Трофимов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евгения Денисова

Отец ребёнка: Денис Трофимов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784

Сын: Капитанов Фёдор ст

Отец ребёнка: Денис Трофимов

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786

Сын: Филипп Денисов

Отец ребёнка: Денис Трофимов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Капитанов Фёдор мл

Отец ребёнка: Денис Трофимов

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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