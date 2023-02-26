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Капитанов Фёдор ст

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Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Денис Трофимов

Мать: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1808

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Евстафиева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1825

Сын: Михаил ст

Мать ребёнка: Харитина (Гаврилова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Капитанов Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Харитина (Гаврилова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Евстафиева

Смерть
Неизвестно
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