Капитанов Фёдор ст
Место рожденияд.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Денис Трофимов
Мать: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1808
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Евстафиева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1825
Сын: Михаил ст
Мать ребёнка: Харитина (Гаврилова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Харитина (Гаврилова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Евстафиева
Смерть
Неизвестно