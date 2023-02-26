Харитина (Гаврилова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина (Гаврилова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

30.12.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1825

Сын: Михаил ст

Отец ребёнка: Капитанов Фёдор ст

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Капитанов Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Капитанов Фёдор ст

Смерть
30.12.1835
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище
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