Харитина (Гаврилова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти30.12.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1825
Сын: Михаил ст
Отец ребёнка: Капитанов Фёдор ст
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Капитанов Фёдор ст
Смерть
30.12.1835
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище