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Мужской

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Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Никифор Трофимов

Мать ребёнка: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1738

Сын: Зиновий Трофимов

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1740

Сын: Денис Трофимов

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1754

Сын: Илларион Трофимов

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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