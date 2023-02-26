Никифор Трофимов
Место рожденияд.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1737
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1739
Сын: Герасим Трофимов
Мать ребёнка: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1740
Сын: Пётр Трофимов
Мать ребёнка: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1769
Сын: Яков Никифоров
Мать ребёнка: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774
Сын: Стефан Никифоров
Мать ребёнка: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Семён Никифоров
Мать ребёнка: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Василий Никифоров
Мать ребёнка: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Харлам Никифоров
Мать ребёнка: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1801
Рождение ребёнка
1810
Сын: Антон Никифоров
Мать ребёнка: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.