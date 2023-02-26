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Никифор Трофимов

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Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1737

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: ?

Мать: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1739

Сын: Герасим Трофимов

Мать ребёнка: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1740

Сын: Пётр Трофимов

Мать ребёнка: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1769

Сын: Яков Никифоров

Мать ребёнка: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774

Сын: Стефан Никифоров

Мать ребёнка: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Семён Никифоров

Мать ребёнка: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Василий Никифоров

Мать ребёнка: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Харлам Никифоров

Мать ребёнка: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1801
Рождение ребёнка
1810

Сын: Антон Никифоров

Мать ребёнка: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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