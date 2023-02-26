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Яков Никифоров

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Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Никифор Трофимов

Мать: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1793

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1796

Сын: Харлампий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1806

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Ирина Титова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1809

Сын: Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Ирина Титова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Титова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Борисова

Смерть
Неизвестно
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