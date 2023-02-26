Яков Никифоров
Место рожденияд.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1769
Отец: Никифор Трофимов
Мать: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1793
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1796
Сын: Харлампий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1806
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Ирина Титова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1809
Сын: Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Ирина Титова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Борисова
Смерть
Неизвестно