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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1739
Сын: Герасим Трофимов
Отец ребёнка: Никифор Трофимов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1740
Сын: Пётр Трофимов
Отец ребёнка: Никифор Трофимов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1769
Сын: Яков Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Трофимов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774
Сын: Стефан Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Трофимов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Семён Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Трофимов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Василий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Трофимов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Харлам Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Трофимов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Антон Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Трофимов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.