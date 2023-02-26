Семён Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Никифоров

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Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1779

Дата смерти

04.06.1807

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Никифор Трофимов

Мать: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Гликерия Семёнова

Мать ребёнка: ?

Смерть
04.06.1807
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка
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