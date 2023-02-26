Семён Никифоров
Место рожденияд.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1779
Дата смерти04.06.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Никифор Трофимов
Мать: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Гликерия Семёнова
Мать ребёнка: ?
Смерть
04.06.1807
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка