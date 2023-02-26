Евдокия Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1793

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никифоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1796

Сын: Харлампий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никифоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Никифоров

Смерть
Неизвестно
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