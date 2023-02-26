Пётр Трофимов
Место рожденияд.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1740
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Никифор Трофимов
Мать: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1773
Сын: Тимофей Петров
Мать ребёнка: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784
Сын: Михалченков Герасим Петров
Мать ребёнка: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1797
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.