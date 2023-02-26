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Пётр Трофимов

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Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1740

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Никифор Трофимов

Мать: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1773

Сын: Тимофей Петров

Мать ребёнка: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776

Сын: Михалченков Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784

Сын: Михалченков Герасим Петров

Мать ребёнка: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1797
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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