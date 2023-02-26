Михалченков Герасим Петров
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1784
Дата смерти10.07.1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Пётр Трофимов
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1806
Сын: Яков Герасимов
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.04.1808
Жена: Ульяния Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Фёдорова
Смерть
10.07.1831
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: чахотка