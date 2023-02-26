Михалченков Герасим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалченков Герасим Петров

Михалченков Герасим Петров

avatar

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1784

Дата смерти

10.07.1831

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1778 г.р.
До 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Пётр Трофимов

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1806

Сын: Яков Герасимов

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.04.1808

Жена: Ульяния Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Фёдорова

Смерть
10.07.1831
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close