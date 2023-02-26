Ульяния Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1778
Дата смерти29.12.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1797
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.03.1799
Дочь: Дария Дорофеева
Отец ребёнка: Овсянкин Дорофей Саввин
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1800
Отец ребёнка: Овсянкин Дорофей Саввин
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1803
Дочь: Матрона Дорофеева
Отец ребёнка: Овсянкин Дорофей Саввин
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Авдей Дорофеев
Отец ребёнка: Овсянкин Дорофей Саввин
Смерть
29.12.1807
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1808
Сын: Василий Дорофеев
Отец ребёнка: Овсянкин Дорофей Саввин
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.04.1808
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь