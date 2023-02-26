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Ульяния Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

29.12.1807

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1797

Муж: Овсянкин Дорофей Саввин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.03.1799

Дочь: Дария Дорофеева

Отец ребёнка: Овсянкин Дорофей Саввин

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1800

Сын: Овсянкин Фёдор Дорофеев

Отец ребёнка: Овсянкин Дорофей Саввин

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1803

Дочь: Матрона Дорофеева

Отец ребёнка: Овсянкин Дорофей Саввин

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Авдей Дорофеев

Отец ребёнка: Овсянкин Дорофей Саввин

Смерть
29.12.1807
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1808

Сын: Василий Дорофеев

Отец ребёнка: Овсянкин Дорофей Саввин

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.04.1808

Муж: Михалченков Герасим Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
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