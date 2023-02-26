Овсянкин Дорофей Саввин
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1777
Дата смерти13.07.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Савелий Сергеев
Мать: Стефанида Силуянова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1797
Жена: Ульяния Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.03.1799
Дочь: Дария Дорофеева
Мать ребёнка: Ульяния Павлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1800
Мать ребёнка: Ульяния Павлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1803
Дочь: Матрона Дорофеева
Мать ребёнка: Ульяния Павлова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Авдей Дорофеев
Мать ребёнка: Ульяния Павлова
Смерть
13.07.1807
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1808
Сын: Василий Дорофеев
Мать ребёнка: Ульяния Павлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.