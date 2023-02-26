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Овсянкин Дорофей Саввин

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1777

Дата смерти

13.07.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Савелий Сергеев

Мать: Стефанида Силуянова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1797

Жена: Ульяния Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.03.1799

Дочь: Дария Дорофеева

Мать ребёнка: Ульяния Павлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1800

Сын: Овсянкин Фёдор Дорофеев

Мать ребёнка: Ульяния Павлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1803

Дочь: Матрона Дорофеева

Мать ребёнка: Ульяния Павлова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Авдей Дорофеев

Мать ребёнка: Ульяния Павлова

Смерть
13.07.1807
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1808

Сын: Василий Дорофеев

Мать ребёнка: Ульяния Павлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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