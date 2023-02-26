Стефанида Силуянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти07.01.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Савелий Сергеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784
Дочь: Федора Савельева
Отец ребёнка: Савелий Сергеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789
Сын: Овсянкин Пётр Саввин
Отец ребёнка: Савелий Сергеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1796
Дочь: София Саввина
Отец ребёнка: Савелий Сергеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.01.1802
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.