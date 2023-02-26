Стефанида Силуянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Силуянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

07.01.1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Овсянкин Дорофей Саввин

Отец ребёнка: Савелий Сергеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784

Дочь: Федора Савельева

Отец ребёнка: Савелий Сергеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789

Сын: Овсянкин Пётр Саввин

Отец ребёнка: Савелий Сергеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1796

Дочь: София Саввина

Отец ребёнка: Савелий Сергеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.01.1802
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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