Овсянкин Пётр Саввин
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1789
Дата смерти08.01.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Савелий Сергеев
Мать: Стефанида Силуянова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1806
Сын: Парфений Петров
Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1809
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1821
Сын: Никифор Петров
Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1823
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.01.1840
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агафия Петрова
Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.