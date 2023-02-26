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Овсянкин Пётр Саввин

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1789

Дата смерти

08.01.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Савелий Сергеев

Мать: Стефанида Силуянова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1806

Сын: Парфений Петров

Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1809

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Овсянкин Иосиф Петров

Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1821

Сын: Никифор Петров

Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1823

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Овсянкин Фёдор Петров

Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.01.1840
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агафия Петрова

Мать ребёнка: Овсянкина Домника Стефанова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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