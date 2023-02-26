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Агафия Петрова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Овсянкин Пётр Саввин

Мать: Овсянкина Домника Стефанова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1857

Муж: Алексей Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1859

Сын: Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Емельянов

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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