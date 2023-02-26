Агафия Петрова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Овсянкин Пётр Саввин
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1857
Муж: Алексей Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1859
Сын: Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Емельянов
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно