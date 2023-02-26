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Фёдор Алексеев

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Место рождения

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1841 г.р.

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1859

Отец: Алексей Емельянов

Мать: Агафия Петрова

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.04.1877

Жена: Варвара Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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