Фёдор Алексеев
Место рожденияд.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1859
Отец: Алексей Емельянов
Мать: Агафия Петрова
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.04.1877
Жена: Варвара Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно