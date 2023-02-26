Алексей Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Емельянов

Место рождения

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.03.1834

Дата смерти

16.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1834

Отец: Емельян Никифоров

Мать: Евдокия Михайлова

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1857

Жена: Агафия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1859

Сын: Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Агафия Петрова

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.12.1916
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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