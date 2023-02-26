Алексей Емельянов
Место рожденияд.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.03.1834
Дата смерти16.12.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1834
Отец: Емельян Никифоров
Мать: Евдокия Михайлова
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1857
Жена: Агафия Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1859
Сын: Фёдор Алексеев
Мать ребёнка: Агафия Петрова
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.12.1916
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.