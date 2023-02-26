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Устинов Устин Моисеев

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

31.05.1847

Дата смерти

11.03.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1847

Отец: Капитанов Моисей Фёдоров

Мать: Капитанова Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Устинова) Мария Устинова

Мать ребёнка: Устинова Надежда Яковлева

Рождение ребёнка
11.02.1871

Дочь: (Устинова) Марина Устинова

Мать ребёнка: Устинова Надежда Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Пётр Устинов

Мать ребёнка: Устинова Надежда Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1875

Сын: Устинов Максим Устинов

Мать ребёнка: Устинова Надежда Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1878

Сын: Устинов Ефимий Устинов

Мать ребёнка: Устинова Надежда Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Устинов Фёдор Устинов

Мать ребёнка: Устинова Надежда Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
11.03.1879
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: скоропостижно

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