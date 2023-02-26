Устинов Устин Моисеев
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения31.05.1847
Дата смерти11.03.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1847
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Устинова) Мария Устинова
Мать ребёнка: Устинова Надежда Яковлева
Рождение ребёнка
11.02.1871
Дочь: (Устинова) Марина Устинова
Мать ребёнка: Устинова Надежда Яковлева
Рождение ребёнка
23.06.1873
Сын: Пётр Устинов
Мать ребёнка: Устинова Надежда Яковлева
Рождение ребёнка
17.11.1875
Мать ребёнка: Устинова Надежда Яковлева
Рождение ребёнка
14.10.1878
Мать ребёнка: Устинова Надежда Яковлева
Рождение ребёнка
До 1886
Мать ребёнка: Устинова Надежда Яковлева
Смерть
11.03.1879
Причина смерти: скоропостижно