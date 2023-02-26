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Устинова Надежда Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

17.05.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Яков

Мать: ?

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Устинова) Мария Устинова

Отец ребёнка: Устинов Устин Моисеев

Рождение ребёнка
11.02.1871

Дочь: (Устинова) Марина Устинова

Отец ребёнка: Устинов Устин Моисеев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Пётр Устинов

Отец ребёнка: Устинов Устин Моисеев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1875

Сын: Устинов Максим Устинов

Отец ребёнка: Устинов Устин Моисеев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1878

Сын: Устинов Ефимий Устинов

Отец ребёнка: Устинов Устин Моисеев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Денис (по Крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Устинов Фёдор Устинов

Отец ребёнка: Устинов Устин Моисеев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1886

Сын: Фёдор (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
17.05.1902
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

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