Устинова Надежда Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти17.05.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Устинова) Мария Устинова
Отец ребёнка: Устинов Устин Моисеев
Рождение ребёнка
11.02.1871
Дочь: (Устинова) Марина Устинова
Отец ребёнка: Устинов Устин Моисеев
Рождение ребёнка
23.06.1873
Сын: Пётр Устинов
Отец ребёнка: Устинов Устин Моисеев
Рождение ребёнка
17.11.1875
Отец ребёнка: Устинов Устин Моисеев
Рождение ребёнка
14.10.1878
Отец ребёнка: Устинов Устин Моисеев
Рождение ребёнка
01.10.1882
Сын: Денис (по Крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
До 1886
Отец ребёнка: Устинов Устин Моисеев
Рождение ребёнка
07.06.1886
Сын: Фёдор (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.05.1902