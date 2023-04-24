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Устинов Ефимий Устинов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

14.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1878

Отец: Устинов Устин Моисеев

Мать: Устинова Надежда Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1907

Жена: Устинова Гликерия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1908

Сын: Устинов Павел Ефимов

Мать ребёнка: Устинова Гликерия Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1909

Сын: Устинов Пётр Ефимов

Мать ребёнка: Устинова Гликерия Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1911

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Устинова Гликерия Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1912

Дочь: Екатерина Ефимова

Мать ребёнка: Устинова Гликерия Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1916

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Устинова Гликерия Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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