Устинов Ефимий Устинов
Место рождения
Дата рождения14.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1878
Отец: Устинов Устин Моисеев
Бракосочетание
16.02.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1908
Сын: Устинов Павел Ефимов
Мать ребёнка: Устинова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
21.06.1909
Сын: Устинов Пётр Ефимов
Мать ребёнка: Устинова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
28.01.1911
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Устинова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
05.11.1912
Дочь: Екатерина Ефимова
Мать ребёнка: Устинова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
16.07.1916
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Устинова Гликерия Иванова
Смерть
Неизвестно