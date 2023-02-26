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Устинова Гликерия Иванова

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1907

Муж: Устинов Ефимий Устинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1908

Сын: Устинов Павел Ефимов

Отец ребёнка: Устинов Ефимий Устинов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1909

Сын: Устинов Пётр Ефимов

Отец ребёнка: Устинов Ефимий Устинов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1911

Дочь: (Устинова) Анна Ефимова

Отец ребёнка: Устинов Ефимий Устинов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1912

Дочь: (Устинова) Екатерина Ефимова

Отец ребёнка: Устинов Ефимий Устинов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1916

Дочь: (Устинова) Мария Ефимова

Отец ребёнка: Устинов Ефимий Устинов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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