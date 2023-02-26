Устинова Гликерия Иванова
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1908
Сын: Устинов Павел Ефимов
Отец ребёнка: Устинов Ефимий Устинов
Рождение ребёнка
21.06.1909
Сын: Устинов Пётр Ефимов
Отец ребёнка: Устинов Ефимий Устинов
Рождение ребёнка
28.01.1911
Дочь: (Устинова) Анна Ефимова
Отец ребёнка: Устинов Ефимий Устинов
Рождение ребёнка
05.11.1912
Дочь: (Устинова) Екатерина Ефимова
Отец ребёнка: Устинов Ефимий Устинов
Рождение ребёнка
16.07.1916
Дочь: (Устинова) Мария Ефимова
Отец ребёнка: Устинов Ефимий Устинов
Смерть
Неизвестно