Иванов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Устинова Гликерия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Овсянкина Мария Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно