Иванов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Иван

Иванов Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Устинова Гликерия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Иванов Терентий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Овсянкина Мария Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close