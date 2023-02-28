Фёдор (по крёстному)
Место рождения
Дата рождения07.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1886
Отец: не указан
Бракосочетание
28.01.1909
Жена: Ирина Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1909
Сын: Виктор Фёдоров
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
06.12.1911
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Место жительства
1911
Смерть
Неизвестно