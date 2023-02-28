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Фёдор (по крёстному)

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

07.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1844 г.р.

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1886

Отец: не указан

Мать: Устинова Надежда Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Ирина Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1909

Сын: Виктор Фёдоров

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1911

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1911
Смерть
Неизвестно
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