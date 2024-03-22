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Пётр Устинов

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

23.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1873

Отец: Устинов Устин Моисеев

Мать: Устинова Надежда Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1901

Жена: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1907

Сын: Александр Петров

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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