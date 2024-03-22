Пётр Устинов
Место рождения
Дата рождения23.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1873
Отец: Устинов Устин Моисеев
Бракосочетание
11.11.1901
Жена: Параскева Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1902
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
26.07.1907
Сын: Александр Петров
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно