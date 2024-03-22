Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения15.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1881
Отец: Иван Акимов
Мать: Ульяния Иванова
Бракосочетание
11.11.1901
Муж: Пётр Устинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1902
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Устинов
Рождение ребёнка
26.07.1907
Сын: Александр Петров
Отец ребёнка: Пётр Устинов
Смерть
Неизвестно