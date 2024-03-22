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Параскева Иванова

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

До 1863 г.р.

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1881

Отец: Иван Акимов

Мать: Ульяния Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1901

Муж: Пётр Устинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Устинов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1907

Сын: Александр Петров

Отец ребёнка: Пётр Устинов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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