Иван Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Акимов

Иван Акимов

avatar

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1856

Отец: Аким Косьмин

Мать: Ульяния Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1881

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1884

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1886

Дочь: Харитина (Фотиния) Иванова

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Рождение ребёнка
23.01.1893

Дочь: Ксения (по крёстному)

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Семёнова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close