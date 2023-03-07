Иван Акимов
Место рождения
Дата рождения28.01.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1856
Отец: Аким Косьмин
Мать: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
15.10.1881
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
29.04.1884
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Рождение ребёнка
05.10.1886
Дочь: Харитина (Фотиния) Иванова
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Рождение ребёнка
23.01.1893
Дочь: Ксения (по крёстному)
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Семёнова
Смерть
Неизвестно