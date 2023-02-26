Елена Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти28.12.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.04.1884
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
05.10.1886
Дочь: Харитина (Фотиния) Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
23.01.1893
Дочь: Ксения (по крёстному)
Отец ребёнка: Иван Акимов
Бракосочетание
10.11.1893
Муж: Василий Платонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1895
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Платонов
Рождение ребёнка
05.07.1898
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Платонов
Рождение ребёнка
22.05.1905
Дочь: Калерия Васильева
Отец ребёнка: Василий Платонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Акимов
Смерть
28.12.1911