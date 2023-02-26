Елена Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

28.12.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.
1856 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1884

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1886

Дочь: Харитина (Фотиния) Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

Рождение ребёнка
23.01.1893

Дочь: Ксения (по крёстному)

Отец ребёнка: Иван Акимов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1893

Муж: Василий Платонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1895

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Платонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1898

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Платонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1905

Дочь: Калерия Васильева

Отец ребёнка: Василий Платонов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Акимов

Смерть
28.12.1911
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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