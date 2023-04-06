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Василий Платонов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1860

Отец: Платон Елисеев

Мать: Дария Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1893

Жена: Елена Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1895

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1898

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1905

Дочь: Калерия Васильева

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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