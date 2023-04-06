Василий Платонов
Место рождения
Дата рождения29.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1860
Отец: Платон Елисеев
Мать: Дария Иванова
Бракосочетание
10.11.1893
Жена: Елена Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1895
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Рождение ребёнка
05.07.1898
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Рождение ребёнка
22.05.1905
Дочь: Калерия Васильева
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Смерть
Неизвестно