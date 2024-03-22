Платон Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатон Елисеев

Платон Елисеев

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.11.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1823

Отец: Елисей Самсонов

Мать: Евдокия Михайлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.05.1844

Жена: Дария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1846

Дочь: Параскева Платонова

Мать ребёнка: Дария Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1848

Сын: Фёдор Платонов

Мать ребёнка: Дария Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1852

Сын: Георгий Платонов

Мать ребёнка: Дария Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1854

Дочь: Евдокия Платонова

Мать ребёнка: Дария Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1856

Сын: Игнатий Платонов

Мать ребёнка: Дария Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1860

Сын: Василий Платонов

Мать ребёнка: Дария Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close