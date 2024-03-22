Платон Елисеев
Место рождения
Дата рождения17.11.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1823
Отец: Елисей Самсонов
Мать: Евдокия Михайлова
Бракосочетание
15.05.1844
Жена: Дария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1846
Дочь: Параскева Платонова
Мать ребёнка: Дария Иванова
Рождение ребёнка
08.05.1848
Сын: Фёдор Платонов
Мать ребёнка: Дария Иванова
Рождение ребёнка
04.04.1852
Сын: Георгий Платонов
Мать ребёнка: Дария Иванова
Рождение ребёнка
10.02.1854
Дочь: Евдокия Платонова
Мать ребёнка: Дария Иванова
Рождение ребёнка
18.12.1856
Сын: Игнатий Платонов
Мать ребёнка: Дария Иванова
Рождение ребёнка
29.07.1860
Сын: Василий Платонов
Мать ребёнка: Дария Иванова
Смерть
Неизвестно