Игнатий Платонов
Место рождения
Дата рождения18.12.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1856
Отец: Платон Елисеев
Мать: Дария Иванова
Рождение ребёнка
08.05.1879
Дочь: Гликерия Игнатова
Мать ребёнка: Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
15.03.1880
Сын: Трофим Игнатов
Мать ребёнка: Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
09.08.1881
Дочь: Васса Игнатова
Мать ребёнка: Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
16.09.1882
Дочь: Ирина Игнатова
Мать ребёнка: Мавра Михайлова
Бракосочетание
30.01.1883
Жена: Евдокия
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Михайлова
Смерть
Неизвестно