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Игнатий Платонов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.12.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1856

Отец: Платон Елисеев

Мать: Дария Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1879

Дочь: Гликерия Игнатова

Мать ребёнка: Мавра Михайлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1880

Сын: Трофим Игнатов

Мать ребёнка: Мавра Михайлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1881

Дочь: Васса Игнатова

Мать ребёнка: Мавра Михайлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1882

Дочь: Ирина Игнатова

Мать ребёнка: Мавра Михайлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1883

Жена: Евдокия

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Михайлова

Смерть
Неизвестно
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