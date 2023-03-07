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Дария Иванова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

19.02.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Иван Никитин

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.05.1844

Муж: Платон Елисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1846

Дочь: Параскева Платонова

Отец ребёнка: Платон Елисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1848

Сын: Фёдор Платонов

Отец ребёнка: Платон Елисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1852

Сын: Георгий Платонов

Отец ребёнка: Платон Елисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1854

Дочь: Евдокия Платонова

Отец ребёнка: Платон Елисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1856

Сын: Игнатий Платонов

Отец ребёнка: Платон Елисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1860

Сын: Василий Платонов

Отец ребёнка: Платон Елисеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.02.1898
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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