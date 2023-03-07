Дария Иванова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти19.02.1898
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Иван Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1844
Муж: Платон Елисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1846
Дочь: Параскева Платонова
Отец ребёнка: Платон Елисеев
Рождение ребёнка
08.05.1848
Сын: Фёдор Платонов
Отец ребёнка: Платон Елисеев
Рождение ребёнка
04.04.1852
Сын: Георгий Платонов
Отец ребёнка: Платон Елисеев
Рождение ребёнка
10.02.1854
Дочь: Евдокия Платонова
Отец ребёнка: Платон Елисеев
Рождение ребёнка
18.12.1856
Сын: Игнатий Платонов
Отец ребёнка: Платон Елисеев
Рождение ребёнка
29.07.1860
Сын: Василий Платонов
Отец ребёнка: Платон Елисеев
Смерть
19.02.1898