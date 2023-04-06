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Аким Косьмин

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.09.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1823

Отец: Косьма Васильев

Мать: Домника Никифорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.05.1844

Жена: Ульяния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1848

Дочь: Евдокия Акимова

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1850

Сын: Анисим Акимов

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1854

Сын: Трофим Акимов

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1856

Сын: Иван Акимов

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1859

Сын: Исидор Акимов

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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