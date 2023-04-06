Аким Косьмин
Место рождения
Дата рождения07.09.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1823
Отец: Косьма Васильев
Мать: Домника Никифорова
Бракосочетание
15.05.1844
Жена: Ульяния Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1848
Дочь: Евдокия Акимова
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1850
Сын: Анисим Акимов
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
18.09.1854
Сын: Трофим Акимов
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
28.01.1856
Сын: Иван Акимов
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
09.05.1859
Сын: Исидор Акимов
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Смерть
Неизвестно