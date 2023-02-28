Косьма Васильев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти07.05.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Карп Косьмин
Мать ребёнка: Домника Никифорова
Рождение ребёнка
28.07.1819
Сын: Никифор Косьмин
Мать ребёнка: Домника Никифорова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Дорофей Косьмин
Мать ребёнка: Домника Никифорова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Александра Косьмина
Мать ребёнка: Домника Никифорова
Рождение ребёнка
07.09.1823
Сын: Аким Косьмин
Мать ребёнка: Домника Никифорова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пётр Косьмин
Мать ребёнка: Домника Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домника Никифорова
Смерть
07.05.1854