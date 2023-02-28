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Косьма Васильев

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

07.05.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: ?

Мать: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Карп Косьмин

Мать ребёнка: Домника Никифорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1819

Сын: Никифор Косьмин

Мать ребёнка: Домника Никифорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дорофей Косьмин

Мать ребёнка: Домника Никифорова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Александра Косьмина

Мать ребёнка: Домника Никифорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1823

Сын: Аким Косьмин

Мать ребёнка: Домника Никифорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пётр Косьмин

Мать ребёнка: Домника Никифорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домника Никифорова

Смерть
07.05.1854
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