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Карп Косьмин

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

12.05.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Косьма Васильев

Мать: Домника Никифорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1837

Жена: Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.09.1838

Дочь: Ефросиния Карпова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Прокопий

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Военная служба
Неизвестно
отставной рядовой
Смерть
12.05.1902
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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