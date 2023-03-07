Карп Косьмин
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти12.05.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Косьма Васильев
Мать: Домника Никифорова
Бракосочетание
31.10.1837
Жена: Екатерина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.09.1838
Дочь: Ефросиния Карпова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Прокопий
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Военная служба
Неизвестно
отставной рядовой
Смерть
12.05.1902