Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти08.04.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Иван Иванов
Мать: Фёкла Емельянова
Бракосочетание
31.10.1837
Муж: Карп Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.09.1838
Дочь: Ефросиния Карпова
Отец ребёнка: Карп Косьмин
Рождение ребёнка
1842
Сын: Прокопий
Отец ребёнка: Карп Косьмин
Смерть
08.04.1887