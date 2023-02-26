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Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

08.04.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Иван Иванов

Мать: Фёкла Емельянова

Бракосочетание
31.10.1837

Муж: Карп Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.09.1838

Дочь: Ефросиния Карпова

Отец ребёнка: Карп Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Прокопий

Отец ребёнка: Карп Косьмин

Смерть
08.04.1887
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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