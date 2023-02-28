(Миронова) Фёкла Емельянова
Место рождения
Дата рожденияДо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793
Отец: Миронов Емельян Павлов
Мать: Анна Никитина
Бракосочетание
20.05.1809
Муж: Иван Иванов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Климент Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно