(Миронова) Фёкла Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Миронова) Фёкла Емельянова

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Место рождения

Минаки

Дата рождения

До 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793

Отец: Миронов Емельян Павлов

Мать: Анна Никитина

Бракосочетание
20.05.1809

Муж: Иван Иванов

г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Климент Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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