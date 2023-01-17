Миронов Емельян Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Емельян Павлов

Миронов Емельян Павлов

avatar

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

05.10.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Фёкла Емельянова

Мать ребёнка: Анна Никитина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1799

Дочь: Марфа Емельянова

Мать ребёнка: Анна Никитина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1802

Сын: Миронов Стефан Емельянов

Мать ребёнка: Анна Никитина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1808

Дочь: Дария Емельянова

Мать ребёнка: Анна Никитина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.10.1835
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close