Миронов Емельян Павлов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти05.10.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1793
Дочь: Фёкла Емельянова
Мать ребёнка: Анна Никитина
Рождение ребёнка
04.09.1799
Дочь: Марфа Емельянова
Мать ребёнка: Анна Никитина
Рождение ребёнка
13.07.1802
Мать ребёнка: Анна Никитина
Рождение ребёнка
25.03.1808
Дочь: Дария Емельянова
Мать ребёнка: Анна Никитина
Смерть
05.10.1835