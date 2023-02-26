Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Фёкла Емельянова

Отец ребёнка: Миронов Емельян Павлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1799

Дочь: Марфа Емельянова

Отец ребёнка: Миронов Емельян Павлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1802

Сын: Миронов Стефан Емельянов

Отец ребёнка: Миронов Емельян Павлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1808

Дочь: Дария Емельянова

Отец ребёнка: Миронов Емельян Павлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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