Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1793
Дочь: Фёкла Емельянова
Отец ребёнка: Миронов Емельян Павлов
Рождение ребёнка
04.09.1799
Дочь: Марфа Емельянова
Отец ребёнка: Миронов Емельян Павлов
Рождение ребёнка
13.07.1802
Отец ребёнка: Миронов Емельян Павлов
Рождение ребёнка
25.03.1808
Дочь: Дария Емельянова
Отец ребёнка: Миронов Емельян Павлов
Смерть
Неизвестно