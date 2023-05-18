Миронов Стефан Емельянов
Место рождения
Дата рождения13.07.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1802
Отец: Миронов Емельян Павлов
Мать: Анна Никитина
Бракосочетание
18.05.1824
Жена: Васса Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1830
Сын: Яков Стефанов
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
21.09.1835
Сын: Иоанн Стефанов
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
20.06.1837
Дочь: Агрипина Стефанова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
27.04.1840
Дочь: Александра Стефанова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1842
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
13.06.1846
Дочь: Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Смерть
Неизвестно