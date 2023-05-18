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Миронов Стефан Емельянов

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.07.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1802

Отец: Миронов Емельян Павлов

Мать: Анна Никитина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.05.1824

Жена: Васса Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1830

Сын: Яков Стефанов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1835

Сын: Иоанн Стефанов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1837

Дочь: Агрипина Стефанова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1840

Дочь: Александра Стефанова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1842

Сын: Миронов Мирон Стефанов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1846

Дочь: Акилина Стефанова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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