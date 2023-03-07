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Агрипина Стефанова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.06.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1837

Отец: Миронов Стефан Емельянов

Мать: Васса Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1856

Муж: Тарасий Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1858

Сын: Архип Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий Никитин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1861

Сын: Лев (Леон) Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий Никитин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Прохор Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий Никитин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Макарий Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий Никитин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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