Агрипина Стефанова
Место рождения
Дата рождения20.06.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1837
Отец: Миронов Стефан Емельянов
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
04.11.1856
Муж: Тарасий Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1858
Сын: Архип Тарасов
Отец ребёнка: Тарасий Никитин
Рождение ребёнка
11.02.1861
Сын: Лев (Леон) Тарасов
Отец ребёнка: Тарасий Никитин
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Прохор Тарасов
Отец ребёнка: Тарасий Никитин
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Макарий Тарасов
Отец ребёнка: Тарасий Никитин
Смерть
Неизвестно