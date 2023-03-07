Макарий Тарасов
Место рождения
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: Тарасий Никитин
Мать: Агрипина Стефанова
Рождение ребёнка
23.12.1906
Дочь: Анастасия Макарова
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
24.11.1908
Сын: Пётр Макаров
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Матвеева
Смерть
Неизвестно