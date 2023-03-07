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Макарий Тарасов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: Тарасий Никитин

Мать: Агрипина Стефанова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1906

Дочь: Анастасия Макарова

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1908

Сын: Пётр Макаров

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Матвеева

Смерть
Неизвестно
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