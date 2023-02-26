Татьяна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.1906
Дочь: Анастасия Макарова
Отец ребёнка: Макарий Тарасов
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1908
Сын: Пётр Макаров
Отец ребёнка: Макарий Тарасов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макарий Тарасов
Смерть
Неизвестно