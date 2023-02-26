Татьяна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Матвеева

Татьяна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1906

Дочь: Анастасия Макарова

Отец ребёнка: Макарий Тарасов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1908

Сын: Пётр Макаров

Отец ребёнка: Макарий Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарий Тарасов

Смерть
Неизвестно
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