Тарасий Никитин
Место рождения
Дата рождения26.02.1831
Дата смерти19.08.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1831
Отец: Никита Иванов
Мать: Дария Прокопова
Бракосочетание
04.11.1856
Жена: Агрипина Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1858
Сын: Архип Тарасов
Мать ребёнка: Агрипина Стефанова
Рождение ребёнка
11.02.1861
Сын: Лев (Леон) Тарасов
Мать ребёнка: Агрипина Стефанова
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Прохор Тарасов
Мать ребёнка: Агрипина Стефанова
Смерть
19.08.1871
Причина смерти: от холеры
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Макарий Тарасов
Мать ребёнка: Агрипина Стефанова