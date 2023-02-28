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Тарасий Никитин

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.02.1831

Дата смерти

19.08.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1831

Отец: Никита Иванов

Мать: Дария Прокопова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1856

Жена: Агрипина Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1858

Сын: Архип Тарасов

Мать ребёнка: Агрипина Стефанова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1861

Сын: Лев (Леон) Тарасов

Мать ребёнка: Агрипина Стефанова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Прохор Тарасов

Мать ребёнка: Агрипина Стефанова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.08.1871
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры
Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Макарий Тарасов

Мать ребёнка: Агрипина Стефанова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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