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Никита Иванов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

07.11.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Иван Никитин

Мать: Зиновия Демидова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1824

Жена: Дария Прокопова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Дария Прокопова

Рождение ребёнка
26.02.1831

Сын: Тарасий Никитин

Мать ребёнка: Дария Прокопова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1834

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Дария Прокопова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1837

Дочь: Мелания Никитина

Мать ребёнка: Дария Прокопова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1839

Сын: Игнатий Никитин

Мать ребёнка: Дария Прокопова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1840

Сын: Илья Никитин

Мать ребёнка: Дария Прокопова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.11.1840
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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