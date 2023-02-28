Никита Иванов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти07.11.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Иван Никитин
Мать: Зиновия Демидова
Бракосочетание
26.01.1824
Жена: Дария Прокопова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Дария Прокопова
Рождение ребёнка
26.02.1831
Сын: Тарасий Никитин
Мать ребёнка: Дария Прокопова
Рождение ребёнка
08.03.1834
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Дария Прокопова
Рождение ребёнка
01.01.1837
Дочь: Мелания Никитина
Мать ребёнка: Дария Прокопова
Рождение ребёнка
28.01.1839
Сын: Игнатий Никитин
Мать ребёнка: Дария Прокопова
Рождение ребёнка
19.07.1840
Сын: Илья Никитин
Мать ребёнка: Дария Прокопова
Смерть
07.11.1840