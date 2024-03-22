Иван Никитин
Место рождения
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Никита Иванов
Мать: Евдокия Дмитриева
Бракосочетание
18.10.1800
Жена: Васса Юрьева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1800
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Зиновия Демидова
Рождение ребёнка
25.08.1801
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Федора Евдокимова
Рождение ребёнка
11.03.1806
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Васса Юрьева
Бракосочетание
21.05.1806
Жена: Стефанида Исидорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.07.1809
Сын: Прохор Иванов
Рождение ребёнка
20.09.1819
Дочь: Анна Иванова
Рождение ребёнка
24.01.1824
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Зиновия Демидова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дария Иванова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ульяния Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Демидова
Смерть
Неизвестно