Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Никитин

Иван Никитин

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Никита Иванов

Мать: Евдокия Дмитриева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1800

Жена: Васса Юрьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1800

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Зиновия Демидова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1801

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Федора Евдокимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1806

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Васса Юрьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.05.1806

Жена: Стефанида Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.07.1809

Сын: Прохор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1819

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1824

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Зиновия Демидова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ульяния Иванова

Мать ребёнка: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Демидова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close