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Илья Никитин

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.07.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1809 г.р.

Жена

До 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1840

Отец: Никита Иванов

Мать: Дария Прокопова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1873

Дочь: Агрипина Ильина

Мать ребёнка: Мария Ермолаева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1873
по билету рядовой
Рождение ребёнка
15.02.1875

Сын: Фёдор Ильин

Мать ребёнка: Мария Ермолаева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
1875
бессрочно-отпускной рядовой 113-го Старорусского пехотного полка
Рождение ребёнка
18.07.1877

Сын: Илья Ильин

Мать ребёнка: Мария Ермолаева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ермолаева

Смерть
Неизвестно
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