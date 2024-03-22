Илья Никитин
Место рождения
Дата рождения19.07.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1840
Отец: Никита Иванов
Мать: Дария Прокопова
Рождение ребёнка
11.06.1873
Дочь: Агрипина Ильина
Мать ребёнка: Мария Ермолаева
Военная служба
1873
по билету рядовой
Рождение ребёнка
15.02.1875
Сын: Фёдор Ильин
Мать ребёнка: Мария Ермолаева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
1875
бессрочно-отпускной рядовой 113-го Старорусского пехотного полка
Рождение ребёнка
18.07.1877
Сын: Илья Ильин
Мать ребёнка: Мария Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ермолаева
Смерть
Неизвестно